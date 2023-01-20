В клубе РПЛ передумали приглашать Дзюбу

Геркус заявил, что команда передумала приглашать 34-летнего форварда. «Вопрос по Дзюбе закрыт. "Торпедо" рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего», — объяснил он.

17 января сообщалось , что «Торпедо» хочет заключить контракт с Дзюбой в ближайшие дни. При этом футболист выражал готовность снизить финансовые требования.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с клубом, потому что не получал достаточного количества игрового времени.