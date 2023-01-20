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26 минут назад

Фото с Путиным спасло жизнь экс-футболистке сборной Англии

Алиса Селезнёва

Бывшая футболистка «Арсенала» и сборной Англии Алекс Скотт рассказала в своих мемуарах, как совместная фотография с президентом России Владимиром Путиным спасла ей жизнь. Ее слова приводит talkSPORT.

Фото с Путиным спасло жизнь экс-футболистке сборной Англии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывшая футболистка, работавшая на чемпионате мира в России в качестве эксперта Би-би-си, отметила в своей книге под названием «Как (не) быть сильной», что столкнулась с неадекватным поведением таксиста во время поездки по Москве.

«Таксист посмотрел на меня и заявил по-английски: «Скажи им, что они тебя больше никогда не увидят», - рассказала она.

По словам Алекс Скотт, дальше они общались с водителем такси через переводчик в телефоне, и он рассказал ей «ужасные вещи», пригрозив в итоге убить. Пытаясь спасти свою жизнь, футболистка прибегла к необычному аргументу.

«Вы не можете убить меня. Я должна увидеться с Путиным завтра», - заявила она водителю, сидя в машине с заблокированными дверьми.

Спортсменка написала в своих мемуарах, что водитель не поверил ей и начал смеяться, после чего она продемонстрировала ему фото с главой России, сделанные во время ее утреннего визита в Кремль и попавшие в газеты.

Увидев их, таксист прекратил угрозы в адрес Алекс Скотт и вернул ее в отель, а когда она выходила из машины, попытался поцеловать ее.

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Экс-футболистка была одной из приглашенных на встречу в Кремле с президентом России. Помимо нее с главой РФ встречались президент ФИФА Джанни Инфантино, экс-футболист сборной Англии Рио Фердинанд, бывший игрок команды Германии Лотар Маттеус и другие, напоминает РИА Новости Спорт.

Футбол,Алекс Скотт,Джанни Инфантино,Владимир Путин,
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