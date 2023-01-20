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2 часа назад

Футбольный клуб "Спартак" сыграет с АГМК из Узбекистана вместо болгарского "Левски"

ТАССиещё 23

Московский футбольный клуб "Спартак" на сборах в Дубае проведет товарищеский матч с узбекистанским АГМК вместо игры против болгарского "Левски. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба красно-белых.

"Спартак" сыграет с АГМК из Узбекистана вместо "Левски"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-служба "Левски" 20 января сообщила, что клуб отказался от проведения товарищеских игр со "Спартаком" и "Уралом". Ранее команда из Болгарии отменила матч с "Краснодаром". Позже пресс-служба "Спартака" сообщила "Спорт-экспрессу", что красно-белые будут просить неустойку у болгарского клуба за отмену игры.

"22 января играем с клубом АГМК из Узбекистана. Этот матч состоится вместо игры с "Левски", - сообщили в пресс-службе.

Футбол,Спартак,ФК "Урал",
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