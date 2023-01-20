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42 минуты назад

Sport24: «Локомотив» потребовал от «Бешикташа» увеличить сумму за Баринова

Газета.Ru

Московский «Локомотив» объявил турецкому клубу «Бешикташ», что готов продать полузащитника Дмитрия Баринова за €5 млн, сообщает Sport24.

"Локомотив" потребовал от "Бешикташа" увеличить сумму за Баринова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стамбульская команда не намерена платить за игрока такую сумму, поэтому переговоры о трансфере футболиста приостановлены.

Ранее СМИ сообщали, что «Бешикташ» предлагал за Баринова €4 млн плюс бонусы. При этом «Бешикташ» якобы уже начал работать над трансфером другого игрока, выступающего в чемпионате Турции, предполагая неудачное завершение переговоров по переходу Баринова.

В прессе появилась информация, что «Локомотив» готов рассмотреть предложения о продаже Баринова за €15 млн. В нынешнем сезоне футболист сыграл 20 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Перед возобновлением сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Локомотив» находится на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков после 17 игр.

Ранее стало известно, что бразильский футболист Дани Алвес арестован испанской полицией в Барселоне по обвинению в сексуальных домогательствах.

Экс-игрока «Барселоны» доставили в суд после того, как Алвес дал показания в полицейском участке. Судья решит, какая мера пресечения будет применена в отношении подозреваемого.

Футбол,Дмитрий Баринов,
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