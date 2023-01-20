Венгерская федерация запретила местному клубу играть с "Пари НН"

Федерация футбола Венгрии запретила местному клубу «Тисакечке» проводить товарищеский матч с «Пари НН». Об этом сообщает «Матч ТВ».

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18 января российский клуб должен был сыграть с представителем второй по силе венгерской лиги на сборах в Турции. Как утверждает источник, причиной отказа венгерского клуба от матча с «Пари НН» стал запрет на игру со стороны местной федерации футбола. Аналогичный запрет на проведение товарищеской встречи с нижегородской командой поступил от президента «Ботева». С болгарской командой нижегородцы еще не играли.

Сегодня «Пари НН» сыграл с узбекским «Новбахором». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу соперника.

Напомним, что ранее болгарский «Левски» принял решение отказаться от матча с российскими командами. По планам были встречи с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом».

2 мая прошлого года стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023.