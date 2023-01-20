Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Венгерская федерация футбола запретила местному клубу играть с "Пари НН"

Газета.Ruиещё 2

Федерация футбола Венгрии запретила местному клубу «Тисакечке» проводить товарищеский матч с «Пари НН». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Венгерская федерация запретила местному клубу играть с "Пари НН"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

18 января российский клуб должен был сыграть с представителем второй по силе венгерской лиги на сборах в Турции. Как утверждает источник, причиной отказа венгерского клуба от матча с «Пари НН» стал запрет на игру со стороны местной федерации футбола. Аналогичный запрет на проведение товарищеской встречи с нижегородской командой поступил от президента «Ботева». С болгарской командой нижегородцы еще не играли.

Сегодня «Пари НН» сыграл с узбекским «Новбахором». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу соперника.

Напомним, что ранее болгарский «Левски» принял решение отказаться от матча с российскими командами. По планам были встречи с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом».

2 мая прошлого года стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023.

Ранее сообщалось, что болгарский «Ботев» намерен сыграть с российскими клубами несмотря на отказ «Левски».

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,Спартак,ФК "Урал",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители