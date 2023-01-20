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22 минуты назад

РФС и УЕФА обсудят снятие санкций с российских клубов

Елена Прошина

Представители Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций 24 января обсудят вопрос возвращения клубов и сборных РФ к международным турнирам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

РФС и УЕФА обсудят снятие санкций с российских клубов
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, РФС на встрече представят генсек союза и президент Российской премьер-лиги Максим Митрофанов и Александр Алаев. Эту информацию также подтвердила служба коммуникации РФС.

Напомним, что УЕФА и Международная федерация футбола отстранила клубы и сборные РФ от участия в соревнованиях 28 февраля. Причиной стала ситуация на Украине.

Футбол,Александр Алаев,Максим Митрофанов,РФС,УЕФА,
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