РФС и УЕФА обсудят снятие санкций с российских клубов

Представители Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций 24 января обсудят вопрос возвращения клубов и сборных РФ к международным турнирам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, РФС на встрече представят генсек союза и президент Российской премьер-лиги Максим Митрофанов и Александр Алаев. Эту информацию также подтвердила служба коммуникации РФС.
Напомним, что УЕФА и Международная федерация футбола отстранила клубы и сборные РФ от участия в соревнованиях 28 февраля. Причиной стала ситуация на Украине.