«Ювентус» лишили 15 очков в чемпионате Италии

Федеральный апелляционный суд наложил на туринский «Ювентус» штраф в виде снятия с команды 15 очков в текущем чемпионате Италии по делу о финансовых нарушениях, сообщается на сайте Итальянской федерации футбола.

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Суд частично удовлетворил апелляцию Федеральной прокуратуры о частичной отмене решения Федерального апелляционного суда от 27 мая прошлого года, предусматривающий санкции против «Ювентуса».

В турнирной таблице текущего чемпионата Италии «Ювентус» переместится с третьего на 11 е место.

Также дисквалификации получили 11 человек из бывшего руководства «Ювентуса». Экс директор клуба Фабио Паратичи отстранен на 30 месяцев, экс президент Андреа Аньелли и экс директор Маурицио Арривабене — на 24 месяца каждый, экс директора Павел Недвед и Паоло Гаримберти — на 8 месяцев. Прежний состав совета директоров во главе с Аньелли подал в отставку в конце ноября.

«Ювентус» находился под следствием из за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Следователи изучали финансовые отчеты клуба за 2018, 2019 и 2020 годы. Кроме того, прокуратура Турина расследовала ситуацию с выплатой зарплат игрокам за четыре месяца в 2020 году.