«Ювентус» лишили 15 очков в чемпионате Италии

Федеральный апелляционный суд наложил на туринский «Ювентус» штраф в виде снятия с команды 15 очков в текущем чемпионате Италии по делу о финансовых нарушениях, сообщается на сайте Итальянской федерации футбола.
Суд частично удовлетворил апелляцию Федеральной прокуратуры о частичной отмене решения Федерального апелляционного суда от 27 мая прошлого года, предусматривающий санкции против «Ювентуса».
В турнирной таблице текущего чемпионата Италии «Ювентус» переместится с третьего на 11 е место.
Также дисквалификации получили 11 человек из бывшего руководства «Ювентуса». Экс директор клуба Фабио Паратичи отстранен на 30 месяцев, экс президент Андреа Аньелли и экс директор Маурицио Арривабене — на 24 месяца каждый, экс директора Павел Недвед и Паоло Гаримберти — на 8 месяцев. Прежний состав совета директоров во главе с Аньелли подал в отставку в конце ноября.
«Ювентус» находился под следствием из за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Следователи изучали финансовые отчеты клуба за 2018, 2019 и 2020 годы. Кроме того, прокуратура Турина расследовала ситуацию с выплатой зарплат игрокам за четыре месяца в 2020 году.
Ближайший матч в чемпионате Италии «Ювентус» проведет дома в воскресенье против «Аталанты». Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», начало трансляции — в 22:40 мск.