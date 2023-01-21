Жена Карпина ответила на вопрос об отношении к россиянам в Эстонии

Дарья Карпина, жена наставника сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, заявила, что в Эстонии российские граждане не ощущают давление. Стоит отметить, что супруги являются уроженцами Нарвы.

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«Все мои родственники и друзья являются русскими, но все работают, некоторые даже чиновниками. Насколько я слышу от них, никто не ощущает никакого давления. Приезжая в Таллин даже сейчас, говоря на русском языке, не ощущаем никакого негатива», — передает слова Карпиной РИА Новости.

Напомним, что после Нового года в соцсетях капитана сборной Эстонии Константина Васильева появилось групповое фото с наставником сборной России Валерием Карпиным. Это вызвало негатив в Эстонии. Васильева хотели лишить повязки.

Критике подвергся не только Васильев, но и другие игроки, которые присутствуют на фото с Карпиным. Позже они принесли извинения за фото с россиянином.