Жена Карпина ответила на вопрос об отношении к россиянам в Эстонии

Дарья Карпина, жена наставника сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, заявила, что в Эстонии российские граждане не ощущают давление. Стоит отметить, что супруги являются уроженцами Нарвы.
«Все мои родственники и друзья являются русскими, но все работают, некоторые даже чиновниками. Насколько я слышу от них, никто не ощущает никакого давления. Приезжая в Таллин даже сейчас, говоря на русском языке, не ощущаем никакого негатива», — передает слова Карпиной РИА Новости.
Напомним, что после Нового года в соцсетях капитана сборной Эстонии Константина Васильева появилось групповое фото с наставником сборной России Валерием Карпиным. Это вызвало негатив в Эстонии. Васильева хотели лишить повязки.
Критике подвергся не только Васильев, но и другие игроки, которые присутствуют на фото с Карпиным. Позже они принесли извинения за фото с россиянином.
Карпин прошел футбольные академии Нарвы и Таллина. На взрослом уровне он выступал за «Спорт» и «Звезду» из столицы Эстонии, пока в 1988 году не переехал в Москву и не стал игроком ЦСКА.