Зидан отказал пяти сборным

Французский тренер Зинедин Зидан хочет возглавить «Ювентус». Об этом сообщает L'Equipe.
ЗиЗу имел предложения от пяти сборных, но отказал всем в надежде поработать со «старой синьорой». По информации источника, на 50-летнего специалиста претендовали национальные команды Бразилии, США, Португалии, ОАЭ и Катара. Однако руководство «Ювентуса» не намерено расставаться с Массимилиано Аллегри.
Напомним, в качестве футболиста Зидан выиграл с туринским клубом пять трофеев, дважды выходил с командой в финал Лиги чемпионов.
В послужном списке Зидана-тренера две победы в испанской Примере, три подряд выигранные Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, два титула на Клубном чемпионате мира. Всех этих успехов Зизу добился во главе мадридского «Реала».