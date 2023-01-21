Зидан отказал пяти сборным

Французский тренер Зинедин Зидан хочет возглавить «Ювентус». Об этом сообщает L'Equipe.

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ЗиЗу имел предложения от пяти сборных, но отказал всем в надежде поработать со «старой синьорой». По информации источника, на 50-летнего специалиста претендовали национальные команды Бразилии, США, Португалии, ОАЭ и Катара. Однако руководство «Ювентуса» не намерено расставаться с Массимилиано Аллегри.

Напомним, в качестве футболиста Зидан выиграл с туринским клубом пять трофеев, дважды выходил с командой в финал Лиги чемпионов.