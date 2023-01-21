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50 минут назад

Зидан отказал пяти сборным, так как хочет возглавить «Ювентус»

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Французский тренер Зинедин Зидан хочет возглавить «Ювентус». Об этом сообщает L'Equipe.

Зидан отказал пяти сборным
Фото: BetassistBetassist

ЗиЗу имел предложения от пяти сборных, но отказал всем в надежде поработать со «старой синьорой». По информации источника, на 50-летнего специалиста претендовали национальные команды Бразилии, США, Португалии, ОАЭ и Катара. Однако руководство «Ювентуса» не намерено расставаться с Массимилиано Аллегри.

Напомним, в качестве футболиста Зидан выиграл с туринским клубом пять трофеев, дважды выходил с командой в финал Лиги чемпионов.

В послужном списке Зидана-тренера две победы в испанской Примере, три подряд выигранные Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, два титула на Клубном чемпионате мира. Всех этих успехов Зизу добился во главе мадридского «Реала».

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