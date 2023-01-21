В КНР оценили перспективы Дзюбы на переход в один из местных клубов

Китайский футбольный агент Ван Чанчжу опроверг слухи о том, что российский нападающий Артем Дзюба может заключить контракт в Китае. Он отметил, что в стране нет клубов, которые могли бы подписать контракт с игроком с такими высокими требованиями по зарплате, пишет портал Sport24.

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Отмечается, что 34-летний форвард в ноябре 2022 года покинул турецкий ФК «Адана Демирспор» и на данный момент пребывает в статусе свободного агента.

Ван Чанчжу пояснил, что не слышал о переговорах китайских клубов с Дзюбой. Он добавил, что в Китае нет организаций, которые бы соответствовали зарплатным требованиям футболиста.

«Не думаю, что у нас кто-то вообще в состоянии подписать игрока с такими высокими требованиями по зарплате», - уточнил агент.

По его словам, максимальная зарплата, которую китайские клубы могли бы предложить Дзюбе, составляет порядка 1.7 млн евро чистыми.

Чанчжу резюмировал, что если форвард согласится на такой размер вознаграждения, то «все возможно».