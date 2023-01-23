Тренер «Аль-Насра» прокомментировал дебют Роналду за клуб

«Все знают Криштиану. Это пятикратный обладатель "Золотого мяча", один из лучших игроков в истории футбола. Мы должны сделать так, чтобы он был в наилучшем состоянии. Хочу, чтобы Роналду наслаждался игрой здесь», — отметил специалист.

22 января Роналду дебютировал за «Аль-Наср» в игре против «Аль-Иттифака» в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии . Португалец был капитаном команды, которая одержала победу со счетом 1:0.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.