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1 час назад

Тренер «Аль-Насра» прокомментировал дебют Роналду за клуб

Lenta.ruиещё 15

Тренер саудовского «Аль-Насра» Руди Гарсия прокомментировал дебют португальца Криштиану Роналду за клуб. Его слова приводит The National News.

Тренер «Аль-Насра» прокомментировал дебют Роналду за клуб
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гарсия заявил, что Роналду был счастлив впервые сыграть за клуб.

«Все знают Криштиану. Это пятикратный обладатель "Золотого мяча", один из лучших игроков в истории футбола. Мы должны сделать так, чтобы он был в наилучшем состоянии. Хочу, чтобы Роналду наслаждался игрой здесь», — отметил специалист.

22 января Роналду дебютировал за «Аль-Наср» в игре против «Аль-Иттифака» в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Португалец был капитаном команды, которая одержала победу со счетом 1:0.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Футбол,Руди Гарсия,Криштиану Роналду,
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