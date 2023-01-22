Лаксальт рассказал, покинет ли он «Динамо»

«Всем ли я доволен в «Динамо»? У меня никаких проблем нет. Я нахожусь здесь, живу, играю, выполняю свою работу. Мне абсолютно комфортно в «Динамо», и я никуда не собираюсь уезжать», — приводит слова Лаксальта «Матч ТВ».