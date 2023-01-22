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28 минут назад

«Спартак» выиграл первый матч в 2023 году

Газета.Ru

Московский «Спартак» одержал победу в первом матче 2023 года.

«Спартак» выиграл первый матч в 2023 году
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На первом тренировочном сборе, который красно-белые проходят в Эмиратах, команда под руководством Гильермо Абаскаля одержала победу над узбекистанским клубом АГМК.

Игра завершилась со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Даниил Зорин, Кейта Бальде и Александр Соболев.

Первым официальным матчем для столичной команды в 2023 году станет выездной четвертьфинальный поединок Кубка России против московского «Локомотива». Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Черкизово и начнется в 20:00 по московскому времени.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» возобновит сезон домашним матчем против екатеринбургского «Урала». Эта игра пройдет 4 марта и стартует в 14:00 по московскому времени.

Ранее бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о будущем российского нападающего Артема Дзюбы.

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