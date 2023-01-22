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57 минут назад

«Аль-Наср» с Роналду одержал победу над «Аль-Иттифаком»

Газета.Ru

Сегодня, 22 января, состоялся матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» принимал «Аль-Иттифак». Игра, которая прошла на стадионе «МРСООЛ Парк» в Эр-Рияде, завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 1:0.

«Аль-Наср» с Роналду одержал победу над «Аль-Иттифаком»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На 31-й минуте матча счет открыл бразильский полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска. Звездный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду, для которого этот матч стал первым официальным за новый клуб, не отметился результативными действиями. Отметим, что португальский нападающий вышел на этот матч с капитанской повязкой.

Таким образом, «Аль-Наср» возглавил турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, имея в своем активе 33 очка. «Аль-Иттифак» занимает 10-е место, набрав 16 баллов.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хочет подписать бразильского защитника «Олимпиакоса» Марсело. Отмечается, что инициатором приглашения бразильца стал Криштиану Роналду.

Футбол,Андерсон Талиска,Криштиану Роналду,
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