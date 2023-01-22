«Аль-Наср» с Роналду одержал победу над «Аль-Иттифаком»

Сегодня, 22 января, состоялся матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» принимал «Аль-Иттифак». Игра, которая прошла на стадионе «МРСООЛ Парк» в Эр-Рияде, завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 1:0.

На 31-й минуте матча счет открыл бразильский полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска. Звездный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду, для которого этот матч стал первым официальным за новый клуб, не отметился результативными действиями. Отметим, что португальский нападающий вышел на этот матч с капитанской повязкой.