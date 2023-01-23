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1 час назад

«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» в матче Серии А

Матч ТВиещё 2

«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Аталантой» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:3.Гости открыли счет в матче уже на пятой минуте первого тайма — отличился Адемола Лукмен. Туринцы до перерыва забили дважды — ворота соперника поразили Анхель Ди Мария и Аркадиуш Милик.

«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» в матче Серии А
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

На старте второго тайма второй мяч в ворота хозяев поля отправил Йоаким Мехле, а затем вновь забил Лукмен. Заключительный мяч в матче состоялся на 65-й минуте после точного удара защитника «Ювентуса» Данилу.

«Аталанта» находится на пятом месте в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» занимает девятую строчку. 23 января «Матч ТВ» в прямом эфире покажет матч 19-го тура Серии А «Интер» — «Эмполи». Начало трансляции — 22:40 по мск.

Чемпионат Италии.

19-й тур «Ювентус» (Турин) — «Аталанта» (Бергамо) — 3:3 (2:1)

Голы: Ди Мария, 25 (с пенальти) (ВИДЕО). Милик, 34 (ВИДЕО). Данилу, 65 (ВИДЕО). — Лукмен, 5 (ВИДЕО), 53 (ВИДЕО). Мехле, 46 (ВИДЕО).

Футбол,Аркадиуш Милик,
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