«У меня болит сердце». Жиру — о поражении в финале ЧМ-2022

До этого этот чемпионат мира складывался для меня хорошо. Я забил четыре гола в пяти играх. Я был разочарован и удивлён своей ранней заменой (Жиру заменили ещё в первом тайме, на 41-й минуте. — Прим. «Чемпионата»). Понимаю, что подобное решение обусловлено тактикой, но у меня не было возможности поговорить об этом. Покинуть поле в финале на 40-й минуте непросто. В течение пяти минут после этого у меня было множество смешанных чувств, но после этого я на 200% был сосредоточен на команде», — сказал Жиру в интервью каналу Canal + Sunday.