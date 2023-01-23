Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
54 минуты назад

Ветеран «Спартака» Гаврилов считает, что клубу не нужны легионеры

Евро-футбол.Ру

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов заявил, что «красно-белым» не нужны легионеры.

Ветеран «Спартака» Гаврилов считает, что клубу не нужны легионеры
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По мнению Гаврилова, в условиях международной изоляции московскому клубу стоит поддерживать российских игроков.

«Не понимаю, зачем «Спартаку» тратить деньги на легионеров. Лучше эти средства пустить на своих ребят и как-то в их пользу применить», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Отметим, что нидерландский нападающий «красно-белых» Куинси Промес в настоящий момент делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров турнира с игроком «Крыльев Советов» Владимиром Сычевым. На счету обоих футболистов по 14 забитых мячей.

Футбол,Владимир Сычев,Юрий Гаврилов,Крылья Советов,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители