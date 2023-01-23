«Азиатский футбол — это высокая температура и влажность»

Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков, который ранее выступал за таджикистанский «Истиклол», рассказал Metaratings.ru об особенностях игры при высоких температурах.
— При словосочетании азиатский футбол, что самое первое приходит тебе в голову?
— Это высокая температура и влажность. Неподготовленным людям будет очень жарко там играть. В дни матчей температура доходила до 50 градусов, тяжело даже дышать при такой погоде. Сами матчи проходят вечером, когда жару чуть спадает, но бывают исключения. Одна игра проходила в обед, и нам приходилось терпеть, когда было около 50 градусов.
— Был памятный матч в Казани в 2009 году, когда полузащитник «Рубина» Петр Быстров потерял сознание из за высокой температуры, и врачи спасли ему жизнь. Но тогда было «всего» 35 градусов.
— А в Азии приходится терпеть куда более высокие температуры. Если говорить об игре, когда было почти 50 градусов, то было жестко. Мы вышли без разминки и сразу выскочили из раздевалки на игру.
— На Филиппинах вы еще столкнулись с высокой влажностью. Как тело приняло это испытание?
— За два тайма мы сменили полностью три игровых комплекта, всё было насквозь мокрое. Никогда такого не ощущал. Уже после разминки можно было менять форму, — сказал Барков.
30 декабря РФС объявил о создании рабочей группы для возможного возвращения к международным турнирам. В случае неудачных переговоров с УЕФА, Россия может рассмотреть вариант с переходом в Азиатскую федерацию футбола.