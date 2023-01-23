Бывший футболист «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес, обвиненный в изнасиловании 23-летней девушки, попросил о еще одной возможности дать показания по делу. Об этом сообщает Marca.

Ранее он трижды дал противоречивые показания. Сначала он сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании. Затем стал утверждать, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него.

Сейчас футболист находится в одной из тюрем Барселоны без права внесения залога. По делу об изнасиловании ему грозит до 12 лет тюрьмы. Потерпевшая уже отказалась от компенсации и хочет для спортсмена только тюремного наказания.

Напомним, что ранее женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря 39-летний защитник мексиканского клуба «Пумас» засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны. Полиция начала расследование данного инцидента.