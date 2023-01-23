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19 минут назад

Задержанный за изнасилование футболист Дани Алвес попросил о повторном допросе

Газета.Ru

Бывший футболист «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес, обвиненный в изнасиловании 23-летней девушки, попросил о еще одной возможности дать показания по делу. Об этом сообщает Marca.

Ранее он трижды дал противоречивые показания. Сначала он сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании. Затем стал утверждать, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него.

Сейчас футболист находится в одной из тюрем Барселоны без права внесения залога. По делу об изнасиловании ему грозит до 12 лет тюрьмы. Потерпевшая уже отказалась от компенсации и хочет для спортсмена только тюремного наказания.

Напомним, что ранее женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря 39-летний защитник мексиканского клуба «Пумас» засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны. Полиция начала расследование данного инцидента.

Хави извинился после своих слов в поддержку Дани Алвеса

Футболист отправился с друзьями в клуб, где к ним подошла группа девушек и начала общение. По данным камер видеонаблюдения, бразилец и одна из женщин одновременно отправились в туалет и вышли оттуда через несколько секунд.

Футбол,Видео,
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