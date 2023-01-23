Карпин рассказал о скандале после ужина с эстонскими футболистами

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» сообщил, что скандал после его совместной фотографии с эстонскими футболистами оказался раздут искусственно по политическим мотивам.
Перед наступлением нового года один из бывших игроков национальной команды Эстонии Андрей Степанов в соцсетях опубликовал совместную фотографию с Карпиным: экс футболисты эстонской сборной и российский тренер провели совместный ужин. Группа болельщиков эстонской сборной возмутилась публикацией. Действующего капитана сборной Эстонии Константина Васильева предложили лишить капитанской повязки.
— Какой была ваша первая реакция, когда увидели комментарии эстонских чиновников к вашему ужину с друзьями? Эти агрессивные комментарии…
— Первая реакция — непонимание. Непонимание, что происходит. И, наверное, больше ничего сказать по этому поводу не могу. Было непонимание, что происходит сейчас в нашем мире. Могу, наверное, успокоить кого то: находясь в Эстонии месяц, с уверенностью готов сказать, что это чисто политическая тема. Всё, что касается моего пребывания, моей семьи и вообще русских в Эстонии, на бытовом уровне это никак не отражается, абсолютно. А провел я там, повторюсь, месяц.
Эстонским языком не владею, говорил только на русском, и абсолютно все эстонцы переходили на русский язык, общались. Ни одного косого взгляда и еще чего то я на себе не почувствовал. Уже не говорю про то, что там достаточно много людей подходили и желали удачи. Великолепно себя там чувствовал и чувствую. Всё, что раздуто, это чистая политика, — сказал Карпин.
Позднее футболисты сборной Эстонии Константин Васильев и Сергей Зенёв принесли извинения за публикацию совместной фотографии с Карпиным.
Карпин является уроженцем эстонской Нарвы и возглавляет сборную России с лета 2021 года.
Полностью интервью Валерия Карпина смотрите в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ» в понедельник в 21:30.