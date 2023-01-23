Семак побил клубный рекорд «Зенита» по крупных победам

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побил очередной рекорд во главе петербургского клуба.

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В 2022 году 46 летний специалист одержал с «Зенитом» 9 побед с крупным счетом. Он довел общее количество таких побед за весь период во главе клуба до 33 х. Таким образом, Семак побил рекорд Павла Садырина, который одержал 31 крупную победу, последняя из которых датирована 1996 годом.

Рекордную, 32 ю крупную победу Семак одержал в октябре 2022 года, обыграв «ПАРИ НН» (3:0) в рамках 13 го тура МИР РПЛ. А в следующем туре, разгромив «Сочи» со счетом 7:0, Семак довел число таких побед до 33 х.

«Зенит» лидирует в таблице МИР РПЛ в текущем сезоне, набрав 42 очка в 17 турах

Сезон 2022/23 в России возобновится матчами ФОНБЕТ Кубка России 22 февраля. Сезон МИР РПЛ продолжится 3 марта.