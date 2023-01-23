Дубль Кокорина принес победу "Арису" в "дерби богов"

Сегодня, 23 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Кипра. «Арис» принимал на своём поле в Лимасоле «Аполлон» и одержал победу со счётом 3:1.

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На 30-й минуте хозяев вывел вперёд Александр Кокорин. Затем преимущество «Ариса» удвоил Марисиус Стемпиньский – 2:0. В середине второго тайма Франц Брорссон срезал мяч в свои ворота и подарил надежду «Аполлону», но вскоре все вопросы о победителе снял тот же Кокорин. Россиянин оформил дубль, реализовав пенальти на 82-й минуте.

«Арис» набрал 37 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Аполлон» (32) остался на шестой строчке. Лидирует в чемпионате Кипра АЕК (47).