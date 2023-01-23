Руководство «ПСЖ» уверено, что продлит контракт с Месси

Переговоры по новому контракту начались только сейчас.

Фото: Советский спорт Советский спорт

Руководство «ПСЖ» уверено в том, что клубу удастся сохранить Лионеля Месси в своем составе.

По информации иностранных журналистов, приоритетным вариантом для парижан является соглашение еще на один сезон с опцией продления на год. Между тем, действующий контракт аргентинца предусматривает точно такую же схему.

Тот факт, что переговоры начались после закрытия зимнего трансферного окна, говорит о том, что дедлайна у клуба нет, а значит, стороны не спеша договорятся.

Напомним, нынешний контракт Месси заканчивается 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 50 миллионов долларов.

В текущем сезоне аргентинец провел 21 матч во всех турнирах, забив 13 мячей. В составе своей национальной команды Месси стал чемпионом мира, отгрузив соперникам семь голов в семи встречах ЧМ-2022 в Катаре.