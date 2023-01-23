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15 часов назад

Руководство «ПСЖ» уверено, что продлит контракт с Месси

Советский спортиещё 6

Переговоры по новому контракту начались только сейчас.

Руководство «ПСЖ» уверено, что продлит контракт с Месси
Фото: Советский спортСоветский спорт

Руководство «ПСЖ» уверено в том, что клубу удастся сохранить Лионеля Месси в своем составе.

По информации иностранных журналистов, приоритетным вариантом для парижан является соглашение еще на один сезон с опцией продления на год. Между тем, действующий контракт аргентинца предусматривает точно такую же схему.

Тот факт, что переговоры начались после закрытия зимнего трансферного окна, говорит о том, что дедлайна у клуба нет, а значит, стороны не спеша договорятся.

Напомним, нынешний контракт Месси заканчивается 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 50 миллионов долларов.

В текущем сезоне аргентинец провел 21 матч во всех турнирах, забив 13 мячей. В составе своей национальной команды Месси стал чемпионом мира, отгрузив соперникам семь голов в семи встречах ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Месси планирует покинуть «ПСЖ», но не хочет возвращаться в «Барселону».

Футбол,Лионель Месси,
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