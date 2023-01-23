Стало известно, какую зарплату Дзюба попросил у «Пари НН»

Российский нападающий Артем Дзюба запросил у «Пари Нижний Новгород» €500 тыс. за полгода в случае подписания контракта. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

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Как утверждает источник, такую же сумму безработный футболист ранее запросил у московского «Торпедо», однако совет директоров клуба заблокировал трансфер форварда.

«Пари НН» взял время на раздумье после того, как узнал запросы 34-летнего игрока. Для команды из Нижнего Новгорода это серьезные деньги.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут.

Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.