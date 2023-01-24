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43 минуты назад

Нападающий "ПСЖ" Мбаппе впервые в своей карьере оформил пента-трик в одном матче

Газета.Ruиещё 9

Нападающий «пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе забил пять мячей в матче 1/16 финала Кубка Франции с клубом шестого дивизиона «Пеи де Кассель».

Мбаппе впервые в своей карьере оформил пента-трик в одном матче
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Французский форвард впервые в своей карьере оформил пента-трик. Ранее лучшим его достижением был покер (четыре мяча).

Встреча завершилась разгромной победой парижан со счетом 7:0.

В составе победителей пять мячей на свой счет записал Мбаппе. Также забили Неймар и Карлос Солер.

Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/8 финала Кубка Франции. На этой стадии турнира столичный клуб сыграет с «Марселем».

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» располагается на первой позиции, набрав 47 очков в 19 матчах. Ближайшим преследователем парижан является «Ланс», которому удалось заработать 44 очка. Тройку лучших с 42 баллами замыкает «Марсель».

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