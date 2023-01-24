Савин отреагировал на возбуждение дела за дискредитацию российской армии

Бывший футболист Евгений Савин, который ныне ведёт блогерскую деятельность, отреагировал на новость о возбуждении на себя административного дела за дискредитацию армии России.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Экс-спортсмен опубликовал в своих соцсетях упомянутую новость и добавил подпись:

«Всем салют! Редкий случай, когда горжусь собой».

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы рассмотрит протокол в отношении Савина, которому вменили дискредитацию ВС РФ. Экс-футболисту вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тыс. рублей.