«Зенит» назвал следующего соперника на сборах в Катаре

Питерцы проведут ещё один матч с местным клубом.

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Пресс-служба «Зенита» объявила следующего соперника команды на сборах, которые проходят в Катаре. Российский клуб проведёт встречу с командой «Лусаил Сити», выступающей во втором дивизионе чемпионата Катара.

Матч пройдёт в субботу, 28 января. Начало встречи — в 11:00 мск.

Этот матч станет уже вторым для «Зенита» на сборах в Катаре. Ранее российский клуб разгромил местный «Аль-Бидда» со счётом 9:0.

«Зенит» завершил первую часть сезона на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Питерцы набрали 42 очка в 17 турах. Они опережают «Спартак», занимающий второе место, на шесть баллов. Тройку лучших замыкает «Ростов», набравший 35 очков.