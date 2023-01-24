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1 час назад

Александр Мостовой: Глушаков спокойно может играть в РПЛ до 40 лет

Чемпионат.comиещё 2

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что 35-летний хавбек Денис Глушаков, который недавно расторг контракт с «Химками», может провести на высоком уровне ещё несколько лет. Ранее Глушаков присоединился к «Пари НН» на тренировочном сборе.

Мостовой: Глушаков спокойно может играть в РПЛ до 40 лет
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Если ничего не болит и нет травм, то Глушаков спокойно может играть в РПЛ до 40 лет. Примеров было уже много. У него достаточное количество мастерства и опыта — может быть ещё полезен. В «Химках» демонстрировал хорошие физические данные. «Пари НН», конечно же, нужны такие футболисты. Перейти туда — правильное решение. Именно такие игроки могут помочь команде закрепиться в середине таблицы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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