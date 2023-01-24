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2 часа назад

Sky News: УЕФА не собирается возвращать российские клубы и сборные после встречи с членами РФС

Газета.Ruиещё 5

Сегодня, 24 января, представители Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведут встречу, на которой обсудят состояние российского футбола. Как сообщает Sky News, у УЕФА есть желание обсудить момент подготовки к тому, что команды смогут вернуться к своим соревнованиям. Однако, само возвращение произойдет только после улучшения событий в мире. Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В начале января Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляцию российской стороны. Отечественные клубы и сборная пропустили весь 2022 год. В прошлом сезоне московский "Спартак" из-за отстранения не смог сыграть в 1/8 Лиги Европы с "РБ Лейпциг". Красно-белые стали первыми на групповом этапе. Петербургский "Зенит" оступился на стадии 1/16 финала. Ранее Дмитрий Губерниев похвалил членов РФС, подчеркнув, что любой диалог с представителями европейского футбола - уже контсруктив.

Sky News: УЕФА не собирается возвращать российские клубы и сборные после встречи с членами РФС
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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