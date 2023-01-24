Кавазашвили оценил возможный переход Глушакова в «Пари НН»

«Глушаков ещё может играть — это бесспорно. Если перейдёт в «Пари НН», то это точно укрепит команду. Мы видели, что Денис в хорошей форме. Поймите, у него такое амплуа, где он постоянно должен двигаться. Глушаков является центральным полузащитником — это связующее звено в любом клубе. Стоять в этой зоне невозможно», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.