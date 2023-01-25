Кокорин: "Российский паспорт — это тормоз"

"Думаю, что российский паспорт — это тормоз. Особенно это заметно в сравнении со статусом гражданина Евросоюза . Российские игроки талантливы, но им трудно сделать шаг, чтобы уехать", - сказал Кокорин.

Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из "Спартака" . Также нападающий в России известен по выступлениям за "Зенит" , "Сочи", "Динамо" и "Анжи".

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты. Это привело к тому, что нападающий сменил команду. Этим летом он стал игроком кипрского "Ариса". Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 14 матчах чемпионата Кипра и забил семь голов.