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1 час назад

Кокорин: российский паспорт мешает игрокам уезжать в Европу

Газета.Ruиещё 1

Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин поделился мнением о том, почему российские футболисты не уезжают массово играть в Европу, передает Footmercato.

Кокорин: "Российский паспорт — это тормоз"
Фото: Aris Limassol F.CAris Limassol F.C

"Думаю, что российский паспорт — это тормоз. Особенно это заметно в сравнении со статусом гражданина Евросоюза. Российские игроки талантливы, но им трудно сделать шаг, чтобы уехать", - сказал Кокорин.

Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за "Зенит", "Сочи", "Динамо" и "Анжи".

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты. Это привело к тому, что нападающий сменил команду. Этим летом он стал игроком кипрского "Ариса". Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 14 матчах чемпионата Кипра и забил семь голов.

Ранее бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением об удачном выступлении российского форварда Александра Кокорина за кипрский "Арис".

Футбол,Александр Кокорин,Владислав Радимов,Динамо,Зенит,Спартак,ЕС,
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