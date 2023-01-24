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52 минуты назад

Кокорин высказался о конфликте на Украине

Газета.Ru

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказался о специальной военной операции России на Украине.

Кокорин высказался о конфликте на Украине
Фото: пресс-служба клуба «Арис»пресс-служба клуба «Арис»

«По этому вопросу я могу сказать, что на этот конфликт мы не можем повлиять. Поэтому, наверное, лучше считать, что меня это не касается. Как вы знаете, мое дело — играть в футбол, играть в футбол на Кипре. Нам просто нужно играть», — передает слова Кокорина Foot Mercato.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

Это привело к тому, что нападающий сменил команду. Этим летом он стал игроком кипрского «Ариса». Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 14 матчах чемпионата Кипра и забил семь голов.

Напомним, что российские клубы и сборная из-за проведения спецоперации были отстранены от участия в международных турнирах.

Футбол,Александр Кокорин,Динамо,Зенит,Спартак,
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