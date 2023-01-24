Кокорин высказался о конфликте на Украине

«По этому вопросу я могу сказать, что на этот конфликт мы не можем повлиять. Поэтому, наверное, лучше считать, что меня это не касается. Как вы знаете, мое дело — играть в футбол, играть в футбол на Кипре. Нам просто нужно играть», — передает слова Кокорина Foot Mercato.