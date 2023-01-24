Томаш Тавареш перешел в московский «Спартак»

Контракт с Таварешом рассчитан до 2026 года с возможностью продления ещё на год. 21-летний игрок может сыграть как на левом, так и на правом фланге обороны. Тавареш является воспитанником «Бенфики». Игрок в прошлом сезоне выступал в аренде за «Базель» под руководством нынешнего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.