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1 час назад

Хаби Алонсо может возглавить «Реал» в 2024 году

Евро-футбол.Ру

Бывший баскский полузащитник сборной Испании, а также мадридского «Реала» Хаби Алонсо может сменить Карло Анчелотти на посту рулевого «сливочных» в 2024 году. Об этом пишет издание Sport.es.

Хаби Алонсо может возглавить «Реал» в 2024 году
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Отмечается, что Алонсо хорошо знает клуб – его структуру, требования, а также внутреннюю философию. Поэтому вероятность его возвращения предельно высока.

Если Анчелотти покинет «Реал» в год окончания контракта и не продлит соглашение по какой-то причине, то Алонсо может прийти ему на смену.

Напомним, сейчас 41-летний Хаби Алонсо уже начал тренерскую карьеру и руководит леверкузенским «Байером» в Бундеслиге. За мадридский клуб Алонсо выступал с 2009 по 2014 год.

Футбол,Карло Анчелотти,Реал,
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