"Барселона" и "Реал" совместно зарегистрировали торговый бренд

Мадридский "Реал" и "Барселона" совместно зарегистрировали торговую марку "Эль Класико". Об этом сообщает Football Espana.

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Противостояние двух испанских топ-клубов известно во всем мире как "эль-класико". Эти матчи считаются одними из самых принципиальных и известных клубных футбольных противостояний в мире.

"Реал" и "Барселона" в рамках чемпионата Испании провели 185 очных матчей, в которых 77 раз побеждали "сливочные", 73 — сине-гранатовые, еще 35 матчей завершились вничью. Оба клуба являются партнерами по продвижению европейской Суперлиги, проект которого блокируется со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальными федерациями.