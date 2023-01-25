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1 час назад

"Барселона" и "Реал" совместно зарегистрировали торговый бренд

Газета.Ru

Мадридский "Реал" и "Барселона" совместно зарегистрировали торговую марку "Эль Класико". Об этом сообщает Football Espana.

"Барселона" и "Реал" совместно зарегистрировали торговый бренд
Фото: ReutersReuters

Противостояние двух испанских топ-клубов известно во всем мире как "эль-класико". Эти матчи считаются одними из самых принципиальных и известных клубных футбольных противостояний в мире.

"Реал" и "Барселона" в рамках чемпионата Испании провели 185 очных матчей, в которых 77 раз побеждали "сливочные", 73 — сине-гранатовые, еще 35 матчей завершились вничью. Оба клуба являются партнерами по продвижению европейской Суперлиги, проект которого блокируется со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальными федерациями.

Ранее сообщалось, что "Барселона" обыграла "Реал" и завоевала Суперкубок Испании Встреча состоялась 15 января в Саудовской Аравии и завершилась со счетом 3:1 в пользу каталонского клуба.

Футбол,Реал,УЕФА,
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