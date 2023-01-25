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1 час назад

Ибрагимович: «Мбаппе ещё станет чемпионом мира»

Евро-футбол.Руиещё 1

Звездный шведский нападающий Златан Ибрагимович высказался о поражении сборной Франции на чемпионате мира – 2022. В финальном поединке Мбаппе и компания проиграли Аргентине.

Ибрагимович: «Мбаппе ещё станет чемпионом мира»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Килиан еще выиграет чемпионат мира, я даже не переживаю по этому поводу. Не беспокоюсь за многих аргентинских игроков, ведь запомнят Месси, а остальных скоро забудут из-за неподобающего поведения. Говорю это как профессиональный футболист. Их поведение – признак того, что они вряд ли смогут повторить этот успех», - цитирует Златана RMC Sport.

В финале Франция проиграла Аргентине в серии пенальти – 2:4. Игровое время завершилось вничью со счетом 3:3.

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