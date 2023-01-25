Ибрагимович: «Мбаппе ещё станет чемпионом мира»

«Килиан еще выиграет чемпионат мира, я даже не переживаю по этому поводу. Не беспокоюсь за многих аргентинских игроков, ведь запомнят Месси, а остальных скоро забудут из-за неподобающего поведения. Говорю это как профессиональный футболист. Их поведение – признак того, что они вряд ли смогут повторить этот успех», - цитирует Златана RMC Sport.