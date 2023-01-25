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1 час назад

Российский вратарь Никита Хайкин подписал контракт с английским клубом «Бристоль Сити»

Матч ТВиещё 10

Российский вратарь Никита Хайкин подписал контракт с английским клубом «Бристоль Сити», сообщается на сайте команды Чемпионшипа.

Российский вратарь подписал контракт с английским клубом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Контракт 27 летнего голкипера рассчитан до конца сезона. Хайкин подписал соглашение в качестве свободного агента.

— Вернуться в Англию всегда было моей мечтой, я очень рад быть здесь. Мне понравилось, что я увидел в Бристоле — инфраструктура клуба находится на уровне. С нетерпением жду возможности бросить себе вызов, играя в очень конкурентоспособной лиге. Я хочу выложиться на 100% в «Бристоль Сити», — сказал Хайкин.

До перехода в «Бристоль Сити» Хайкин выступал за норвежский «Буде Глимт», контракт с которым истек 31 декабря 2022 года. С 2009 по 2013 год российский вратарь играл за молодежные команды «Челси», «Портсмута» и «Рединга».

Футбол,Никита Хайкин,
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