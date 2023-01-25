Российский вратарь подписал контракт с английским клубом

— Вернуться в Англию всегда было моей мечтой, я очень рад быть здесь. Мне понравилось, что я увидел в Бристоле — инфраструктура клуба находится на уровне. С нетерпением жду возможности бросить себе вызов, играя в очень конкурентоспособной лиге. Я хочу выложиться на 100% в «Бристоль Сити», — сказал Хайкин.