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24 минуты назад

Агент Изидора отреагировал на информацию о переходе нападающего в «Лион»

Матч ТВиещё 3

Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа, комментируя информацию о переходе футболиста в «Лион», отметил, что СМИ каждый день публикуют подобные слухи.

Агент Изидора отреагировал на информацию о переходе нападающего в «Лион»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее о скором переходе 22 летнего Изидора в «Лион» сообщило французское издание L’Equipe.

— СМИ каждый день о чем то сообщают. За два дня до этого он якобы подписал контракт с «Галатасараем», вчера — с «Лорьяном», сегодня — с «Лионом», завтра — с мюнхенской «Баварией», а после — с «Реалом»… Это бесконечно, — сказал Лакруа «Чемпионату».

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в начале 2022 года. В первой части текущего сезона француз провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

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