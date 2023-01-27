Агент Изидора отреагировал на информацию о переходе нападающего в «Лион»

— СМИ каждый день о чем то сообщают. За два дня до этого он якобы подписал контракт с «Галатасараем», вчера — с «Лорьяном», сегодня — с «Лионом», завтра — с мюнхенской «Баварией», а после — с «Реалом»… Это бесконечно, — сказал Лакруа «Чемпионату».