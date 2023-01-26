Кокорин назвал лучший российский клуб за последние десять лет

Потом я перешел в «Зенит» – крупнейший клуб в России, – выиграл титул, играл в Лиге чемпионов. Для меня это лучший клуб России за последние десять лет. Как мюнхенская «Бавария» в Германии, – сказал нападающий «Ариса» в интервью Foot Mercato.