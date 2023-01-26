Кварацхелия обошел Роналду в списке лучших футболистов мира

Британское издание The Guardian выпустило топ лучших футболистов 2022 года.

Фото: sportsdaily.ru sportsdaily.ru

В данном рейтинге грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия занял 40-е место.

СМИ на данный момент опубликовало места с 100-го по 11-е. Окончательная версия будет известна завтра, 27 января.

В топ-51 входят следующие игроки:

12. Неймар («ПСЖ»);

14. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд);

15. Каземиро («Манчестер Юнайтед»);

18. Федерико Вальверде («Реал»);

19. Педри («Барселона»);

20. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

21. Энцо Фернандес («Бенфика»);

22. Букайо Сака («Арсенал»);

23. Рафаэль Леао («Милан»);

25. Джамал Мусиала («Бавария»);

26. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);

27. Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»);

29. Бернардо Сильва («Манчестер Сити»);

30. Оливье Жиру («Милан»);

…

40. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

…

51. Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

Кварацхелия перешел в «Наполи» из «Динамо Батуми» в июле 2022 года за 10 миллионов евро. Контракт 21-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость грузина в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Хвича поучаствовал в матчах «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 12 голевыми передачами.