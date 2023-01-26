Кварацхелия обошел Роналду в списке лучших футболистов мира

Британское издание The Guardian выпустило топ лучших футболистов 2022 года.
В данном рейтинге грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия занял 40-е место.
Вингер итальянского клуба опередил таких футболистов, как Йозуа Киммих («Бавария», 41-е место), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 45-е место), Криштиану Роналду («Аль-Наср», 51-е место).
СМИ на данный момент опубликовало места с 100-го по 11-е. Окончательная версия будет известна завтра, 27 января.
В топ-51 входят следующие игроки:
11. Садио Мане («Бавария»);
12. Неймар («ПСЖ»);
13. Гарри Кейн («Тоттенхэм»);
14. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд);
15. Каземиро («Манчестер Юнайтед»);
16. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
17. Антуан Гризманн («Атлетико»);
18. Федерико Вальверде («Реал»);
19. Педри («Барселона»);
20. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
21. Энцо Фернандес («Бенфика»);
22. Букайо Сака («Арсенал»);
23. Рафаэль Леао («Милан»);
24. Фил Фоден («Манчестер Сити»);
25. Джамал Мусиала («Бавария»);
26. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);
27. Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»);
28. Бруно Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
29. Бернардо Сильва («Манчестер Сити»);
30. Оливье Жиру («Милан»);
…
40. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
…
51. Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
Кварацхелия перешел в «Наполи» из «Динамо Батуми» в июле 2022 года за 10 миллионов евро. Контракт 21-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость грузина в 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Хвича поучаствовал в матчах «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 12 голевыми передачами.
После 19 туров итальянской Серии А «Наполи» лидирует в чемпионате 50 очков. Ближайший преследователь «Милан» имеет в своем активе 38 очков.