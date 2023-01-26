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1 час назад

Кварацхелия обошел Роналду в списке лучших футболистов мира

Спорт день за днем

Британское издание The Guardian выпустило топ лучших футболистов 2022 года.

Кварацхелия обошел Роналду в списке лучших футболистов мира
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

В данном рейтинге грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия занял 40-е место.

Вингер итальянского клуба опередил таких футболистов, как Йозуа Киммих («Бавария», 41-е место), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 45-е место), Криштиану Роналду («Аль-Наср», 51-е место).

СМИ на данный момент опубликовало места с 100-го по 11-е. Окончательная версия будет известна завтра, 27 января.

В топ-51 входят следующие игроки:

11. Садио Мане («Бавария»);

12. Неймар («ПСЖ»);

13. Гарри Кейн («Тоттенхэм»);

14. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд);

15. Каземиро («Манчестер Юнайтед»);

16. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

17. Антуан Гризманн («Атлетико»);

18. Федерико Вальверде («Реал»);

19. Педри («Барселона»);

20. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

21. Энцо Фернандес («Бенфика»);

22. Букайо Сака («Арсенал»);

23. Рафаэль Леао («Милан»);

24. Фил Фоден («Манчестер Сити»);

25. Джамал Мусиала («Бавария»);

26. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);

27. Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»);

28. Бруно Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

29. Бернардо Сильва («Манчестер Сити»);

30. Оливье Жиру («Милан»);

40. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

51. Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

Кварацхелия перешел в «Наполи» из «Динамо Батуми» в июле 2022 года за 10 миллионов евро. Контракт 21-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость грузина в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Хвича поучаствовал в матчах «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 12 голевыми передачами.

После 19 туров итальянской Серии А «Наполи» лидирует в чемпионате 50 очков. Ближайший преследователь «Милан» имеет в своем активе 38 очков.

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