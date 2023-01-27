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1 час назад

Защитник Дуарте дебютировал за «Спартак»

Матч ТВиещё 4

Новичок «Спартака» защитник Алексис Дуарте дебютировал за московскую команду в рамках товарищеского матча против болгарского «Ботева».

Защитник Дуарте дебютировал за «Спартак»
Фото: СоцсетиСоцсети

Футболист вышел на замену во втором тайме. На данный момент счет 0:0.

24 января «красно белые» подписали контракт с 22 летним парагвайцем до 2027 года.В ОАЭ со 2 по 11 февраля пройдет Winline Зимний Кубок РПЛ. На турнире сыграют четыре команды — «Спартак», «Сочи», «Ростов» и «Краснодар». Все встречи турнира будут показаны в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч ПРЕМЬЕР», комментаторы — Константин Генич и Дмитрий Шнякин.

Сезон 2022/23 в России возобновится матчами ФОНБЕТ Кубка России 22 февраля. Сезон МИР РПЛ продолжится 3 марта.

Трансляции матчей РПЛ и Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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