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42 минуты назад

У защитника «Реала» Алабы выявлен рецидив мышечной травмы — СМИ

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Защитник «Реала» Давид Алаба будет вынужден пройти дополнительное медицинское обследование из за рецидива мышечной травмы, сообщает Marca.

У защитника «Реала» Алабы выявлен рецидив мышечной травмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из за повреждения футболист был вынужден пропустить уже пять матчей мадридской команды во всех турнирах. На этой неделе австриец вернулся в общую группу, но вновь почувствовал недомогание.

Сроки восстановления футболиста станут известны позднее.30 летний Алаба в нынешнем сезоне сыграл в 23 матчах за «Реал», в которых забил два мяча и отдал три голевых передачи.

В четверг «Реал» пробился в полуфинал турнира, обыграв «Атлетико». Матчи Кубка Испании по футболу смотрите на федеральном телеканале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Давид Алаба,Реал,
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