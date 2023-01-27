У защитника «Реала» Алабы выявлен рецидив мышечной травмы

Защитник «Реала» Давид Алаба будет вынужден пройти дополнительное медицинское обследование из за рецидива мышечной травмы, сообщает Marca.
Из за повреждения футболист был вынужден пропустить уже пять матчей мадридской команды во всех турнирах. На этой неделе австриец вернулся в общую группу, но вновь почувствовал недомогание.
Сроки восстановления футболиста станут известны позднее.30 летний Алаба в нынешнем сезоне сыграл в 23 матчах за «Реал», в которых забил два мяча и отдал три голевых передачи.
В четверг «Реал» пробился в полуфинал турнира, обыграв «Атлетико». Матчи Кубка Испании по футболу смотрите на федеральном телеканале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.