У защитника «Реала» Алабы выявлен рецидив мышечной травмы

Защитник «Реала» Давид Алаба будет вынужден пройти дополнительное медицинское обследование из за рецидива мышечной травмы, сообщает Marca.

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Из за повреждения футболист был вынужден пропустить уже пять матчей мадридской команды во всех турнирах. На этой неделе австриец вернулся в общую группу, но вновь почувствовал недомогание.

Сроки восстановления футболиста станут известны позднее.30 летний Алаба в нынешнем сезоне сыграл в 23 матчах за «Реал», в которых забил два мяча и отдал три голевых передачи.