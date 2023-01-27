Каррера: «Я бы пожал руку Глушакову при встрече, все обиды давно забыты»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что не держит зла на экс капитана московского клуба Дениса Глушакова.
— Все обиды давно забыты. Я уважаю Дениса, и был бы не против с ним увидеться. Если бы мне пришлось встретиться с Глушаковым, я бы обязательно поздоровался с лидером и капитаном того чемпионского «Спартака». Конечно же, я бы пожал ему руку! — сказал Каррера Sport24.
Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда взяла золотые медали чемпионата России, а также стала обладателем Суперкубка России.
В ОАЭ со 2 по 11 февраля пройдет Winline Зимний Кубок РПЛ. На турнире сыграют четыре команды — «Спартак», «Сочи», «Ростов» и «Краснодар». Все встречи турнира будут показаны в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч ПРЕМЬЕР», комментаторы — Константин Генич и Дмитрий Шнякин.
Сезон 2022/23 в России возобновится матчами ФОНБЕТ Кубка России 22 февраля. Сезон МИР РПЛ продолжится 3 марта. Трансляции матчей РПЛ и Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.