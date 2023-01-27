Умер экс-тренер и вратарь «Рубина» Алексей Семенов

Бывший вратарь и тренер «Рубина» Алексей Семенов умер в возрасте 73 лет, сообщает пресс служба казанской команды.Ветеран казанского клуба ушел из жизни 27 января после продолжительной болезни.

— Футбольный клуб «Рубин» скорбит вместе с родными и близкими Алексея Александровича. Это большая утрата для клуба и всего казанского футбола, — говорится в заявлении.

Семенов выступал за казанскую команду в период с 1974 по 1980 год, провел за «Рубин» 142 матча. В 1984 и 1988 годах он возглавлял тренерский штаб команды.