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1 час назад

Травма не позволила защитнику сборной Армении пройти просмотр в «ПАРИ НН»

Матч ТВ

Защитник сборной Армении и клуба «Арарат Армения» Степа Мкртчян не прошел просмотр в «ПАРИ НН», так как получил повреждение на сборе нижегородцев, сообщил «Матч ТВ» генеральный директор ереванского клуба Погос Галстян.

Травма не позволила защитнику сборной Армении пройти просмотр в «ПАРИ НН»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Мкртчян, которому в феврале исполнится 20 лет, в январе присоединился к «ПАРИ НН» на сборах в Турции. Российский клуб сообщал о прибытии игрока на просмотр.

— Просто на сборах «ПАРИ НН» Степа получил мышечную травму. Он не сыграл там ни одной игры. Он остается в «Арарат Армении», — сказал Галстян «Матч ТВ».

Мкртчян провел 10 матчей за основную команду «Арарата Армении», в прошлом году дебютировал за сборную Армении.

«ПАРИ НН» занимает 12 е место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.

Сезон 2022/23 в России возобновится матчами ФОНБЕТ Кубка России в феврале. Трансляции матчей РПЛ и Кубка страны можно смотреть на федеральном канале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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