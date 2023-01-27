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33 минуты назад

​Фанаты скандировали фамилию Месси, когда Роналду уходил с поля

Евро-футбол.Ру

Криштиану Роналду в Саудовской Аравии пока что выступает неважно. Звёздный португалец провёл уже два официальных матча за «Аль-Наср», но пока ни разу не смог забить. В четверг команда уступила «Аль-Иттихаду» и не смогла пробиться в финал Суперкубка страны.

​Фанаты скандировали фамилию Месси, когда Роналду уходил с поля
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Когда Криштиану Роналду уходил с поля, фанаты скандировали фамилию Лионеля Месси. Соответствующее видео появилось в социальных сетях. Скорее всего, это делали болельщики «Аль-Иттихада», которые хотели огорчить звёздного 37-летнего футболиста.

Напомним, что контракт связывает Криштиану Роналду с «Аль-Насром» до средины 2025 года. Сообщалось, что португалец будет зарабатывать в Саудовской Аравии 200 миллионов евро за сезон.

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