Лионель Месси признан лучшим футболистом 2022 года по версии The Guardian.
В рейтинге газеты за 2021 год форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» занял 2-е место.
На 2-м месте рейтинге 2022 года нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, 3-й – Карим Бензема из «Реала». На 4-м месте Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), 5-й – 37-летний Лука Модрич («Реал»).
В топ-10 также входят Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Барселона»), Винисиус Жуниор, Тибо Куртуа (оба – «Реал») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).