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47 минут назад

Гендиректор "Зенита" назвал провокационной новость о возможном переходе Малкома в "ПСЖ"

Газета.Ru

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что игрок команды Малком может перейти в «Пари Сен-Жермен». Его слова передает Metaratings.

В «Зените» прокомментировали информацию о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не надо верить слухами, особенно провокационным», — сказал Медведев.

Ранее о возможном переходе Малкома в «ПСЖ» сообщал журналист Relevo Маттео Моретто.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел трижды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

В 2020 году полузащитник в составе сборной Бразилии стал обладателем золотой медали Олимпийских игр.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 17 встречах, в которых ему удалось забить 12 мячей и сделать пять результативных передач. Он является лучшим бомбардиром команды.

Футбол,Александр Медведев,Зенит,
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