В «Зените» прокомментировали информацию о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что игрок команды Малком может перейти в «Пари Сен-Жермен». Его слова передает Metaratings.

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«Не надо верить слухами, особенно провокационным», — сказал Медведев.

Ранее о возможном переходе Малкома в «ПСЖ» сообщал журналист Relevo Маттео Моретто.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел трижды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

В 2020 году полузащитник в составе сборной Бразилии стал обладателем золотой медали Олимпийских игр.