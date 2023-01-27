В «Зените» прокомментировали информацию о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что игрок команды Малком может перейти в «Пари Сен-Жермен». Его слова передает Metaratings.
«Не надо верить слухами, особенно провокационным», — сказал Медведев.
Ранее о возможном переходе Малкома в «ПСЖ» сообщал журналист Relevo Маттео Моретто.
Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел трижды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.
В 2020 году полузащитник в составе сборной Бразилии стал обладателем золотой медали Олимпийских игр.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 17 встречах, в которых ему удалось забить 12 мячей и сделать пять результативных передач. Он является лучшим бомбардиром команды.