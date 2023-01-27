Шмарко рассказал, как его наказали за стычку на поле с Титовым

— Это был матч «Ротор» — «Спартак» в 1995 году. Я только начал играть после травмы и столкнулся с Егором Титовым. Мы недавно вспоминали с ним этот эпизод. Он молодой, у него глаза горят, сыграл в мяч и с этим мячом мне в живот. Естественно, у меня какие то эмоции. Ну, я и не ударил, а просто толкнул его в голову, а это все — удаление.