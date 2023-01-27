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1 час назад

Шмарко рассказал, как его наказали за стычку на поле с Титовым

Матч ТВ

Бывший защитник «Ротора» и тренер «Ленинградца» Александр Шмарко рассказал «Спорт День за Днем», как был наказан за удаление в матче против «Спартака».

Шмарко рассказал, как его наказали за стычку на поле с Титовым
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Это был матч «Ротор» — «Спартак» в 1995 году. Я только начал играть после травмы и столкнулся с Егором Титовым. Мы недавно вспоминали с ним этот эпизод. Он молодой, у него глаза горят, сыграл в мяч и с этим мячом мне в живот. Естественно, у меня какие то эмоции. Ну, я и не ударил, а просто толкнул его в голову, а это все — удаление.

— После этого «Спартак» победил?

— Нет, мы сыграли вничью 1:1. За меня команда вкалывала. В раздевалке я извинился за свое поведение. Прокопенко сказал: «Ты, конечно, молодец, но оштрафован на те премиальные, которые ты заработал за три предыдущих матча».

В чемпионате России 1995 «Спартак» впервые не выиграл золото. Команда Олега Романцева финишировала на третьем месте. «Ротор» стал седьмым.

В ОАЭ со 2 по 11 февраля пройдет Winline Зимний Кубок РПЛ. На турнире сыграют четыре команды — «Спартак», «Сочи», «Ростов» и «Краснодар». Все встречи турнира будут показаны в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч ПРЕМЬЕР», комментаторы — Константин Генич и Дмитрий Шнякин.

Сезон 2022/23 в России возобновится матчами ФОНБЕТ Кубка России 22 февраля. Сезон МИР РПЛ продолжится 3 марта.

Трансляции матчей РПЛ и Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Александр Шмарко,Дмитрий Шнякин,Егор Титов,Олег Романцев,Константин Генич,Фонбет,Спартак,
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