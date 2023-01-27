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1 час назад

Семин не смог выбрать между Промесом и Малкомом

Матч ТВ

Известный отечественный тренер Юрий Семин не смог выделить лучшего между нападающим «Спартака» Квинси Промесом и вингером «Зенита» Малкомом.

Семин не смог выбрать между Промесом и Малкомом
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Я не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком. Это можно определить только внутри команды — и только тренеру. И Промес, и Малком хороши. Для меня они два хороших игрока, — сказал Юрий Семин «Чемпионату».

В нынешнем сезоне 31 летний голландец забил 17 мячей и отдал семь результативных передач в 23 матчах в составе «Спартака» во всех турнирах. На счету 25 летнего бразильца за «Зенит» 23 матча, 15 голов и семь голевых пасов.

В ОАЭ со 2 по 11 февраля пройдет Winline Зимний Кубок РПЛ. На турнире сыграют четыре команды — «Спартак», «Сочи», «Ростов» и «Краснодар». Все встречи турнира будут показаны в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч ПРЕМЬЕР», комментаторы — Константин Генич и Дмитрий Шнякин.

Сезон 2022/23 в России возобновится матчами ФОНБЕТ Кубка России 22 февраля. Сезон МИР РПЛ продолжится 3 марта. Трансляции матчей РПЛ и Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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