Семин не смог выбрать между Промесом и Малкомом

Известный отечественный тренер Юрий Семин не смог выделить лучшего между нападающим «Спартака» Квинси Промесом и вингером «Зенита» Малкомом.
— Я не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком. Это можно определить только внутри команды — и только тренеру. И Промес, и Малком хороши. Для меня они два хороших игрока, — сказал Юрий Семин «Чемпионату».
В нынешнем сезоне 31 летний голландец забил 17 мячей и отдал семь результативных передач в 23 матчах в составе «Спартака» во всех турнирах. На счету 25 летнего бразильца за «Зенит» 23 матча, 15 голов и семь голевых пасов.
В ОАЭ со 2 по 11 февраля пройдет Winline Зимний Кубок РПЛ. На турнире сыграют четыре команды — «Спартак», «Сочи», «Ростов» и «Краснодар». Все встречи турнира будут показаны в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч ПРЕМЬЕР», комментаторы — Константин Генич и Дмитрий Шнякин.
Сезон 2022/23 в России возобновится матчами ФОНБЕТ Кубка России 22 февраля. Сезон МИР РПЛ продолжится 3 марта. Трансляции матчей РПЛ и Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.